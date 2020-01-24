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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Polomat'ın ceza sahasında Chibsah'a yaptığı faul sonrası Gaziantep FK penaltı kazandı.


58. dakikada Kayode'nin kullandığı penaltıyı Gençlerbirliği Kalecisi Nordfeld oyun alanına çeldi. Dönen topu Muhammet Demir filelerle buluşturdu. Ardından VAR'a giden hakem Mete Kalkavan, Muhammet Demir'in ceza sahasına erken girdiği için golü iptal etti.


62. dakikada Kana Bıyık'ın ceza sahasında Candeias'a yaptığı hareket sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.


64. dakikada Sessegnon, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 1-0


74. dakikada Candeias'ın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun vuruşunu kaleci Günay Güvenç oyun alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Sio'nun vuruşu auta gitti.


86. dakikada Morais'in ortasında buluşan Muhammet Demir'in vuruşunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.


87. dakikada Pawlowski'nin yerden ortasında Muhamemt Demir şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Fakat VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Mete Kalkavan ofsayt nedeni ile golü iptal etti.


90+2. dakikada ceza yayından yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


90+3. dakikada Diollo'nun pasında topla buluşan Sessegnon çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleci Günay'ın müdahalesi ile top oyun alanına döndü.



Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano (Halil İbrahim Pehlivan dk. 86 ?), Sessegnon, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite (Sadio Diallo dk. 86 ?), Sio (Berat Ayberk Özdemir dk. 75)


Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Rahmetullah Berişbek, Mats, Soner Dikmen, Flavio, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Miroslaw Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Chibsah (Twumasi dk. 67) , Kubilay Aktaş, Güray Vural (Pawlowski dk. 80 ?), Muhammet Demir, Kayode (Kenan Özer dk. 67)


Yedekler: Haydar Yılmaz, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Mehmet Erdem Uğurlu, Furkan Soyalp


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Gol: Sessegnon (dk. 64 pen.) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Giovanni Sio, Polomat, Nordfeldt (Gençlerbirliği), Kana Bıyık, Kenan Özer (Gaziantep FK)

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