Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
56. dakikada Polomat'ın soldan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-1
67. dakikada ceza sahasına giren Maxim savunmanın arasından sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Maxim'in vuruşunda kaleci Nordfelt topu uzaklaştırdı.
88. dakikada Soner'in ortasında Ayite'in kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.
90+2. dakikada Candeias'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen'in vuruşu az farkla üstten auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Murat Yıldırım (Soner Dikmen dk. 64), Toure, Angelo, Motta (Berat Ayberk Özdemir dk. 75), Furman (Ayite dk. 64) Polomat, Sefa Yılmaz, Candeias, İlker Karakaş (Sami Gökhan Altınparmak dk. 75)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Stancu, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Bıyık, Tosça, Maxim, Sousa (Jefferson dk. 63), Mirallas (Enver Cenk Şahin dk. 90 ?), Morais, Oğuz Ceylan, Muhammet Demir (Güray Vural dk. 63), Dicko (Kenan Özer dk. 75)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Mirza Cihan, Vertih, Furkan Soyalp
Goller: Maxim (dk. 18 pen.) (Gaziantep FK), Candeias (dk. 56) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Murat Yıldırım, Candeias, Soner Dikmen (Gençlerbirliği), Sousa, Mirallas, Morais (Gaziantep FK)