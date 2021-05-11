Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 41. haftasında Gençlerbirliği evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takım Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı orta sahadan ceza sahası önüne kadar taşıyıp Ideye'ye ara pas çıkardı. Bu pozisyonda altı pasta topla buluşan Ideye, kalecinin solundan sakin bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

27. dakikada Rahmetullah Berişbek ile paslaşarak ceza sahasında önünü boşaltan Johansson'un şutunu, kaleci Arda Özçimen yatarak kontrol etti.

31. dakikada Halil Akbunar'ın kaleye paralel açtığı havadan ortada topun düştüğü yerde bulunan Yalçın Kayan, bekletmeden şut çekerek kaleci Nordfeldt'i mağlup etti. 0-2

38. dakikada Rahmetullah Berişbek, ceza sahasının sağından altı pasa kat edip kale önündeki takım arkadaşı De Lima'ya pas çıkardı. Bu oyuncu, önü boş olmasına rağmen çerçeveyi tutturamayarak net gol pozisyonunu kaçırdı.

44. dakikada Furman kullandığı köşe vuruşunda karambolde hava topuna yükselen De Oliveira skor farkını bire indiren golü kaydetti. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan Mert, De Oliveira, Polomat, Mendoza, Furman, Ayite, Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş, De Lima,

Yedekler: Übeyd Karaman, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Stancu, Sefa Yılmaz, Toure, Seyit Ali Kahya, Sami Gökhan Altıparmak, Mugni, Mustafa Hüseyin Seyhan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Göztepe: Arda Özçimen, Gassama, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Burekovic, Esiti, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Beykan Şimşek, Ideye

Yedekler: Bartu Dinç, İrfan Can Eğribayat, Ndiaye, Jahovic, Yılmaz Basravi, Erkam Kömür, Murat Altay, Nwobodo, Murat Paluli, Efe Binici

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Ideye (dk. 12), Yalçın Kayan (dk. 31) (Göztepe), De Oliveira (dk. 44) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Furman, Mendoza (Gençlerbirliği)