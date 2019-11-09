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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı Başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Giovanni Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a çarpan top ağlara gitti. 1-0


17. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kornere çeldi.


35. dakikada Bernard Mensah'ın kullandığı kornerde Abdennour'un kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum,


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Halil İbrahim Pehlivan, Erdem Özgenç Zargo Toure, Flavio Ramos, Daniel Candeias, Nadir Çiftçi, Berat Özdemir, Stephane Sessegnon, Giovanni Sio, Bogdan Stancu


Yedekler: Abdoulaye Diallo, Ahmet Oğuz, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Sadio Diallo, Nadir Çiftçi, Mats Seunstjens, Arda Kızıldağ, Fabricio Baiano


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Aymen Abdennour, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Brice Dja Djedje, Pedro Henrique, Şamil Çinaz, Umut Bulut Emmanuel Adebayor


Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Emirhan Civelek, Mert Kula, Benoit Poulain, Nurettin Korkmaz, Ben Rienstra, Bilal Başacıkoğlu, , Emre Demir


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: Giovanni Sio (dk. 14) (Gençlerbirliği)

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