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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


31. dakikada organize gelişen Kayserispor atağında Emre Demir topu ceza sahasındaki Kanga'ya çıkardı. Bu oyuncunun topla buluşmasının ardından yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


36. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun yaptığı ortada ceza sahasında kimsenin dokunmaması sonucunda topu önünde bulan Candias, meşin yuvarlağa dokunamadan kaleci İsmail Çipe müdaheae etti.


39. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına gönderdiği şık ara pasla buluşan Candias, skora dengeyi getiren golü attı. 1-1


45+1'de Tusungama'nın sağ çizgiden yaptığı ortada ceza sahasında meşin yuvarlağa dokunan Emre Demir'in pozisyonunda kaleci Nordfeldt hata yapmadı. Ardından oluşan karambolde top Gençlerbirliği kalesine doğru giderken defans topu çizgiden uzaklaştırdı. Da Silva'nın çıkardığı pasta Campanharo'nun şutu üst direkten içeri doğru sekip oyun alanına döndü.



Stat: Eryaman


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Direnç Tonusluoğlu


Gençlerbirliği: Nordfelt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Toure, Mendoza, Murat Yıldırım, Berat Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Candeias, Ayite, Sio


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sefa Yılmaz, Batuhan Uçan, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Kadir Enes Kıra, Abdullah Şahindere, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy Mert Kabasakal


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Aziz Eraltay, Campanharo, Ackah, Tusungama, Emre Demir, Da Silva, Kanga


Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Doğan Alemdar, Muğdat Çelik, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak, İlhan Depe, Ahmet Kağan Malatyalı, Adem Doğan


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Kanga (dk. 31) (Kayserispor), Candias (dk. 39) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Ackah (Kayserispor), Mendoza (Gençlerbirliği)

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