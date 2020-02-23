Süper Lig : Gençlerbirliği: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Sessegnon'nun pasında topla buluşan Sio'nun 20 metreden yaptığı vuruş az farkla kale direği dibinden auta gitti.
69. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında bomboş kalan Stancu topa dokunamadı.
74. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Sio kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Kamil Çetin
Gençlerbirliği :Nordfeldt, Erdem Özgenç (Ahmet Oğuz dk. 86 ?) , Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Bjarsmyr dk. 90+2 ?), Fabricio (Berat Ayberk Özdemir dk. 67) Yasin Pehlivan, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu
Yedekler: Ertaç Özbir, Diallo, Rahmetullah Berişbek, Soner Dikmen, Nadir Çiftçi, İlker Karakaş, Seuntjens
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto (Atilla Turan dk. 73), Lukasik, Faty, Saba (Rivas dk. 67), İlhan Parlak (Orkan Çınar dk. 77), Michalak, Rodrigues
Yedekler: Korcan Çelikay, Pazdan, Cebrail Karayel, Stanojeviç, Fatih Tultak, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gol: Sio (dk. 74) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Kulusic, Lukasik, Faty (MKE Ankaragücü), Erdem Özgenç, Yasin Pehlivan, Sio (Gençlerbirliği)