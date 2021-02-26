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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Yeni Malayatspor: 1 (Maç sonucu)

1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Malatyaspor yarı sahasında topla buluşan Ayite topu biraz sürdükten sonra önündeki boşluktan yararlanarak ceza sahası dışından sert vurdu. Ayite'nin vuruşu direkte patladı. Seken top kaleci Ertaç'ın sırtına çarparak ağlara gitti. 1-1


76. dakikada Gençlerbirliği savunmasındaki boşluktan yararlanan Mustafa Eskihellaç, aldığı topla ceza sahası içine kadar sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eskihellaç, topu az farkla soldan dışarıya gönderdi.



Stat: Eryaman Stadyumu


Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Polomat dk. 46), Halil İbrahim Pehlivan (Murat Yıldırım dk. 77), Piris, Soner Dikmen, Mugni (Sefa Yılmaz dk. 46), Candeias (Spiridonovic dk. 88 ?), Ayite, Sandro Lima


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, İlker Karakaş, Rahmetullahi Berişbek, Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan,


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmed Ildız (Zuqui dk. 90+2 ?), Mustafa Eskihellaç (Jetmir dk. 88 ?), Mallan (Umut Bulut dk. 46), Tetteh


Yedekler: Abdulsamet Damlu, Lukoki, Malle, Doğukan Emeksiz, Ndizeye, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir


Teknik Sorumlu: Ali Ravcı


Goller: Tetteh (dk. 34) (Yeni Malatyaspor), Ertaç Özbir (dk. 60 kk.) (Gençlerbirliği)


Kırmızı Kartlar: Semih Kaya (dk. 22) (Malatyaspor), Ayite, dk. 71 (Gençlerbirliği)


Sarı kart: Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

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