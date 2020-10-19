Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Konuk Yukatel Denizlispor, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Polomat'ın ceza sahası içerisinde verdiği pasta topla buluşan Johansson'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada Özer Özdemir'in ceza sahası içerisinde Ayite'yi düşürmesi sonucu hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Stancu geldi. Rumen forvetin yaptığı vuruşta top direğe çarpıp geri gelirken, topa yine Stancu dokunduğu için hakem endirekt vuruş kararı verdi.

69. dakikada Rodallega'nın yerden ortasında topla buluşan Angelo'nun vuruşunu Gençlerbirliği kalecisi Nordfelt kornere çeldi.

81. dakikada orta sahada topu kapan Aissati'nin ara pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunu kaleci Nordfelt kornere çeldi.

85. dakikada Angelo'nun pasında Rodallega'nın ceza sahası dışından sert vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada Ayite'nin ortasında Candeias düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın

Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Toure, Angelo, Polomat, Motta, Berat Ayberk Özdemir (İlker Karakaş dk. 73), Candeias, Furman (Murat Yıldırım, dk. 46) Sefa Yılmaz (Ayite dk. 46), Stancu (Gökhan Altıparmak dk. 90+1 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Mert Nobre

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Oğuz Yılmaz dk. 85 ?), Mustafa Yumlu, Subotic, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Mensanovic (Sacko dk. 71), Varela (Aissati dk. 63), Angelo, Rodallega (Dossevi dk. 85 ?)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Bergdich, Alihan Kalkan, Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Subotic (dk. 22), Rodallega (dk. 45+1) (Denizlispor), Candeias (dk. 90) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Motta (Gençlerbirliği)