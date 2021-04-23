Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Ç. Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 37.
Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, evinde Ç. Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Dokovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kale direğinin yanından auta gitti.
63. dakikada Stancu'nun pasında topla buluşan Sio'nun vuruşu Moroziuk'a çarparak filelerle buluştu. 2-0
74. dakikada Moroziuk'un kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
86. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lima'nın vuruşunda top dışarı çıktı.
89. dakikada Moroziuk'un vuruşunda top kaleci Übeyd Adıyaman'dan geri döndü. Dönen topu tamamlayan Donsah'ın vuruşu auta gitti.
90+1. dakikada Candeias'ın yerden ortasında arka direkte topla buluşan Lima'nın sert vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan (Mustafa Akbaş dk. 89 ?), Angelo, Metehan Mert, Motta, Soner Dikmen, Candeias, Lima, Sio (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 70), Stancu (Polomat dk. 84 ?)
Yedekler: Yasin Davus, Rahmetullah Berişbek, Mugni, Murat Yıldırım, Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Ç. Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Melnjak, Dokovic, Sabo (Soderlund dk. 85 ?), Michalak (İsmail Köybaşı dk. 85 ?), Fernando (Samudio dk. 66), Yasin Pehlivan (Donsah dk. 78), Remy (Skoda dk. 66)
Yedekler: Gökhan Akkan, Selim Ay, Alberk Koç, Mithat Pala, Tunay Torun
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Johansson (dk. 45+1), Sio (dk. 63) (Gençlerbirliği), Samudio (dk. 74) (Ç.Rizespor)
Sarı kart: Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği)