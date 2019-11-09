Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11.
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Erdem Özgenç'in bekletmeden ceza sahasına yaptığı ortada, müsait pozisyondaki Stancu'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
63. dakikada ceza sahasına topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan‘nın sol çaprazdan vuruşunda Kayserispor kalecisi Silviu Lung güçlükle kornere çeldi.
71. dakikada Kayserispor futbolcusu Nurettin Korkmaz'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmadığı topta buluşan Emre Demir şık bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
76. dakikada Kayserispor savunmasının kaleciye verdiği geri pasta araya giren Stancu'nun vuruşunda Silviu Lung gole izin vermedi.
81. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Sio'nun indirdiği topu altıpasta alan Stancu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum,
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Halil İbrahim Pehlivan (Ahmet Oğuz dk. 89 ?), Erdem Özgenç Zargo Toure, Flavio Ramos, Daniel Candeias, Nadir Çiftçi (Fabricio Baiano dk. 69), Berat Özdemir (Rahmetullah Berişbek dk. 80), Stephane Sessegnon, Giovanni Sio, Bogdan Stancu
Yedekler: Abdoulaye Diallo, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Sadio Diallo, Mats Seunstjens, Arda Kızıldağ
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Aymen Abdennour, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah (Emre Demir dk. 68), Brice Dja Djedje (Bilal Başacıkoğlu dk. 86 ?), Pedro Henrique, Şamil Çinaz, Umut Bulut (Nurettin Korkmaz dk. 67), Emmanuel Adebayor
Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Emirhan Civelek, Mert Kula, Benoit Poulai, Ben Rienstra
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Giovanni Sio (dk. 14), Bogdan Stancu (dk. 81) (Gençlerbirliği), Emre Demir (dk. 71) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Giovanni Sio, Daniel Candeias (Gençlerbirliği)