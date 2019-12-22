S?per Lig: Gen?lerbirli?i: 2 - Sivasspor: 2 (Ma? sonucu)

S?per Lig'in 16. haftas?nda Gen?lerbirli?i, lider Sivasspor'u a??rlad?. Kar??la?ma 2-2 beraberlikle sonu?land?.

Ma?tan dakikalar (?kinci yar?)

56. dakikada Toure'nin uzun pas?nda sa? kanatta topla bulu?an Sefa'n?n ortas?nda Stancu kale ?n?nde me?in me?in yuvarla?? a?lara yollad?. 1-1

58. dakikada sol ?aprazdan ceza sahas?na giren Ayite'nin pas?nda ya?anan karambolde Stancu yeniden topu Ayite ile bulu?turdu. Bu oyuncunun ?utunda me?in yuvarlak filelerle bulu?tu. Hakem VAR incelemesinin ard?ndan santra vuru?unu i?aret etti. 2-1

74. dakikada ceza sahas? sa? ?apraz?nda uzun pasla bulu?an Stancu'nun ?utunu kaleci Samassa ?eldi.

90+7. dakikada Mert Hakan Yanda?'?n sa? kanattan kulland??? k??e at???nda ceza sahas? i?inde Yatabare r?va?atayla topu a?lara g?nderdi. 2-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis ?zkahya, Cevdet K?m?rc?o?lu, Samet ?avu?

Gen?lerbirli?i: Erta? ?zbir, Yasin Pehlivan, Bjarsmyr, Toure, Halil ?brahim Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Candeias (Berat Ayberk ?zdemir dk. 72), Seuntjens (Floyd Ayite dk. 45), Sefa Y?lmaz (Erdem ?zgen? dk. 80 ?), Stancu

Yedekler: ?beyd Ad?yaman, Nadir ?ift?i, Rahmetullah Beri?bek, Arda K?z?lda?, Diallo, Flavio Ramos, Pierre Polomat

Teknik Direkt?r: Hamza Hamzao?lu

Sivasspor: Samassa, Marcelo Teixeira, Aaron Apindangoye, Caner, U?ur ?ift?i (Isaac Cofie dk. 90 ?), Ziya Erdal (Volkan Egri dk. 76), Hakan Arslan, Mert Hakan Yanda?, Erdo?an Ye?ilyurt (Abdou Traore dk. 61), Yatabare, Arouna Kone

Yedekler: Muammer Z?lfikar Y?ld?r?m, Ali ?a?al Vural, Fernando Andrade, Paul Papp, Armin Derlek, Furkan Sa?lam

Teknik Direkt?r: R?za ?al?mbay

Goller: Arouna Kone (dk. 24), Yatabare (dk. 90+7) (Sivasspor), Stancu (dk. 56), Floyd Ayite (dk. 58) (Gen?lerbirli?i)

Sar? kartlar: Marcelo Teixeirea, Caner Osmanpa?a (Sivasspor), Fabricio, Berat Ayberk ?zdemir, Stancu (Gen?lerbirli?i)