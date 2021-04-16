Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35.
Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahasının dışında seken topla buluşan Fajr şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
57. dakikada Gradel'in köşe atışında ceza sahasında oluşan karambolde Garcia topa dokundu, kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.
78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Garcia kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
83. dakikada Gradel'in yaptığı yerden ortasında kale önünde Kayode topu filelerle buluşturdu. 2-2
90+4. dakikada Ninga'nın ceza sahasına yaptığı sert ortada Polomat topa ters vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-3
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Oliveira, Polomat, Mendoza, Soner Dikmen, Candeias (Ayite dk. 86 ?), Lima (Murat Yıldırım dk. 75), Sefa Yılmaz (Sio dk. 86 ?), Stancu
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Mustafa Hüseyin Seyhan
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Kone dk. 67), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie (Garcia dk. 46), Robin Yalçın (De Souza dk. 46), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel (Ninga dk. 90+3 ?), Yatabare (Kayode dk. 46)
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Oliveira (dk. 25), Johansson (dk. 37), (Gençlerbirliği), Garcia (dk. 78), Kayode (dk. 83), Polomat (dk. 90+4 k.k.) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Robin Yalçın, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Johansson, Polomat (Gençlerbirliği)