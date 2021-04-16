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Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada ceza sahasının dışında seken topla buluşan Fajr şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


57. dakikada Gradel'in köşe atışında ceza sahasında oluşan karambolde Garcia topa dokundu, kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.


78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Garcia kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1


83. dakikada Gradel'in yaptığı yerden ortasında kale önünde Kayode topu filelerle buluşturdu. 2-2


90+4. dakikada Ninga'nın ceza sahasına yaptığı sert ortada Polomat topa ters vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-3



Stat: Eryaman


Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Oliveira, Polomat, Mendoza, Soner Dikmen, Candeias (Ayite dk. 86 ?), Lima (Murat Yıldırım dk. 75), Sefa Yılmaz (Sio dk. 86 ?), Stancu


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Mustafa Hüseyin Seyhan


Teknik Direktör: Özcan Bizati


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Kone dk. 67), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie (Garcia dk. 46), Robin Yalçın (De Souza dk. 46), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel (Ninga dk. 90+3 ?), Yatabare (Kayode dk. 46)


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Oliveira (dk. 25), Johansson (dk. 37), (Gençlerbirliği), Garcia (dk. 78), Kayode (dk. 83), Polomat (dk. 90+4 k.k.) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Robin Yalçın, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Johansson, Polomat (Gençlerbirliği)

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