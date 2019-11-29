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Süper Lig: Gençlerbirliği: 3 - Yeni Malatyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor ile 3-3 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Giovanni Sio sol ayağı ile yaptığı müthiş vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1


56. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Farnolle güçlükle kornere çeldi.


61. dakikada Robin Yalçın'ın uzaktan şutunda kaleci Ertaç Özbir sağına gelen topa iyi uzandı.


73. dakikada Floyd Ayite'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğe çarparak oyun alanına döndü.


75. dakikada VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi Zorbay Küçük, Floyd Ayite'nin şutu sonrası Murat Yıldırım'ın elle müdahalesini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.


76. dakikada kazanılan penaltıyı Stancu gole çevirdi. 2-1


85. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Robin Yalçın'ın ağları sarstı. 2-2


88. dakikada Bifouma'nın ceza sahasına gönderdiği topu Gençlerbirliği savunması istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında topla buluşan Robin Yalçın kendisinin 2 takımının 3. golünü attı. 2-3


90+1. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Rahmetullah Berişbek, topu ağlara gönderdi. 3-3



Stat: Eryaman


Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Sadio Diallo dk. 66), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir (Floyd Ayite dk. 46), Baiano, Sessegnon, Candeias (Rahmetullah Berişbek dk. 89), Giovanni Sio, Stancu


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Bjarsmyr, Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Mats Seuntjens, İlker Karakaş, Polomat, Nadir Çiftçi


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Gökhan Töre (Guilherme dk. 71), Acquah (Fofana dk. 79), Ahmed Ildiz (Murat Yıldırım dk. 62), Bifouma, Jahovic


Yedekler: Ufuk Ceylan, Rahman Buğra Çağıran, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Donald, Chalali, Eren Tozlu


Goller: Bifouma (dk. 44), Robin Yalçın (dk. 85 ve 88) (Yeni Malatyaspor), Giovanni Sio (dk. 52), Stancu (dk. 76 pen.), Rahmetullah Berişbek (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Erdem Özgenç, Giovanni Sio (Geçlerbirliği), Murat Yıldırım, Fofana (Yeni Malatyaspor)

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