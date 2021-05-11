Süper Lig: Gençlerbirliği: 5 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 41. haftasında Gençlerbirliği, Göztepe'yi ağırladı. Bol gollü geçen müsabakadan ev sahibi takım Gençlerbirliği Stancu'nun hat trick'i ile 5-3 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Furman'ın kullandığı serbest vuruşta sol arka direğe sarkan Stancu'nun kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

49. dakikada Diego'nun attığı uzun pasta savunma oyuncusundan topu kurtaran Ayite, kaleci Arda Özçimen'in solundan skora denge getiren golü kaydetti. 2-2

50. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasının sağından, sol arka direğe açtığı ortada topun düştüğü yerde kafa vuruşu yapan Beykan Şimşek takımını tekrar öne geçirdi. 2-3

57. dakikada Göztepe'nin hücuma çıkarken kaptırdığı pozisyonda topu önünde bulan Stancu, plase vuruşla direkt kaleyi düşünerek, kalecinin uzanamayacağı noktada skora tekrar denge getiren golü kaydetti. 3-3

61. dakikada kazanılan serbest vuruşta kale önünde yükselen De Oliveira'nın kafa vuruşunda kaleci Arda Özçimen çift yumrukla topu Rahmetullah Berişbek'in önüne uzaklaştırdı. Topa sahip olan bu oyuncu kaleye şut düşündü ancak savunmayı geçemedi.

70. dakikada Furman'ın kullandığı köşe vuruşunda hava topuna çıkan Metehan Mert meşin yuvarlağı Stancu'ya indirdi. Bu oyuncu topu bekletmeden şuta dönüştürdü ve takımını ilk kez öne geçiren golü kaydetti. 4-3

83. dakikada Sefa Yılmaz'ın dokunuşunda yükselen topu önünde bulan Stancu önündeki savunma oyuncusunu çalımlayarak sert ve düzgün bir vuruşla kendisinin üç, takımının beşinci golünü kaydetti. 5-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan Mert, De Oliveira (Toure dk. 64), Polomat, Mendoza, Furman, Ayite, Rahmetullah Berişbek (Soner Dikmen dk. 78), İlker Karakaş (Stancu dk. 46), De Lima (Sefa Yılmaz dk. 58)

Yedekler: Übeyd Karaman, Halil İbrahim Pehlivan, Seyit Ali Kahya, Sami Gökhan Altıparmak, Mugni, Mustafa Hüseyin Seyhan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Göztepe: Arda Özçimen, Gassama, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Burekovic, Esiti, Yalçın Kayan (Nwobodo dk. 54), Soner Aydoğdu (Jahovic dk. 65), Halil Akbunar (Efe Binici dk. 80 ?), Beykan Şimşek (Ndiaye dk. 65), Ideye (Yılmaz Basravi dk. 80 ?)

Yedekler: Bartu Dinç, İrfan Can Eğribayat, Erkam Kömür, Murat Altay, Murat Paluli

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Ideye (dk. 12), Yalçın Kayan (dk. 31), Beykan Şimşek (dk. 50) (Göztepe), De Oliveira (dk. 44) Ayite (dk. 49), Stancu (dk. 57, 70 ve 83) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Furman, Mendoza (Gençlerbirliği), Burekovic, Efe Binici (Göztepe)