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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı 0-0'lık skorla berabere bitti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada İlhan Parlak'ın kafa pasında topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt topu oyun alanına çeldi.


18. dakikada Candeias'ın ceza sahasında yerden pasında topla buluşan Sessegnon'nun vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich filelerle buluşmasını son anda önledi.


24. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahası içinde buluşan Lukasik'in vuruşunda Nordfeldt topu oyun alanına çeldi.


45+1. dakikada Michalak'ın ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşu Nordfeldt yumrukla uzaklaştırdı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Kamil Çetin


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio, Yasin Pehlivan, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu


Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Ahmet Oğuz, Diallo, Rahmetullah Berişbek, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Nadir Çiftçi, İlker Karakaş, Seuntjens


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto, Lukasik, Faty, Saba, İlhan Parlak, Michalak, Rodrigues


Yedekler: Korcan Çelikay, Pazdan, Orkan Çınar, Atilla Turan, Cebrail Karayel, Stanojeviç, Rivas, Fatih Tultak, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Sarı Kartlar: Kulusic, Lukasik (MKE Ankaragücü)

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