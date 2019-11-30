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Süper Lig: Keçiörengücü: 2 - Altınordu: 1

TFF 1.

Lig'in 13. haftasında Keçiörengücü, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.



Stat: Aktepe


Hakemler: Alper Çetin, Murat Temel, Cem Özbay


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Uğur Utlu dk. 78), Cem Ekinci, Madinda (İshak Çakmak dk. 88 ?), Sertaç Çam (Dialiba dk. 80 ?), Kone


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Soner Gönül, Abdulkadir Kuzey


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı (Onur Taha Takır dk. 41), Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Okan Derici, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Muzaffer Kocaer dk. 63), Hüseyin Atakan Üner, Anıl Koç, Yasin Ozan (Kemal Rüzgar dk. 57)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Ersel Aslıyüksek


Goller: Anıl Koç (dk. 21) (Altınordu), Samet Akaydin (dk. 28), Süleyman Olgun (dk. 51) (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Sertaç Çam, Burak Aydın (Keçiörengücü), Onur Taha Takır, Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

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