Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig ’in 30.
Süper Lig 'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Kitsiou'nun vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.
14. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Pazdan'ın kafa vuruşunu Marafona'da kurtardı.
15. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta Faty'nin uzaklaştırdığı topa Juanfran'ın gelişine vuruşunu kaleci Friedrich güçlükle kornere çeldi.
42. dakikada Saba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, Alanyaspor futbolcusu Welinton tarafından düşürülünce hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada topun başına gelen Orgill penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty, Lukasik, Pinto, Saba, Michalak, Dever Orgill
Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Rivas, Cebrail Karayel, İlhan Parlak, Aydın Karabulut, Berke Gürbüz, Stanojevic
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Welinton, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Onur Bulut, Cisse
Yedekler: Eray Birniçan, Fernandes, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Siopis, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Lokman Gör, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı Kart: Welinton (Alanyaspor)