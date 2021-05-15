Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 42.
Süper Lig'in 42. ve son hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor'un atağında Davidson'un ceza sahasına yerden sert ortasında Bareiro'nun dokunuşu direğin dibinden auta gitti.
24. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in ortasına yükselen Davidson takımını öne geçirdi. 0-1
36. dakikada savunmadan kaptığı topla ceza sahasına giren Badji kaleciyi de çalımlamaya çalışınca fırsatı değerlendirememiş oldu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Atakan Çankaya, Pazdan, Kulusic (Alperen Babacan dk. 34), Erdi Dikmen, Diousse, Ali Kaan Güneren, Paintsill, Şahverdi Çetin, Lobjanidze, Badji
Yedekler: Kaan Çinkaya, Pinto, Orkan Çınar, Geraldo, Lukasik, Embiya Ayyıldız
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Juanfran, Berkan İsmail Kutlu, Davidson, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca, Bareiro
Yedekler: Marafona, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Siopis, Muhammed Arda Uzun, Kerem Hayta, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
Gol: Davidson (dk. 24) (Aytemiz Alanyaspor)