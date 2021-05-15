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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 42.

Süper Lig'in 42. ve son hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor'un atağında Davidson'un ceza sahasına yerden sert ortasında Bareiro'nun dokunuşu direğin dibinden auta gitti.


24. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in ortasına yükselen Davidson takımını öne geçirdi. 0-1


36. dakikada savunmadan kaptığı topla ceza sahasına giren Badji kaleciyi de çalımlamaya çalışınca fırsatı değerlendirememiş oldu.



Stat: Eryaman


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin


MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Atakan Çankaya, Pazdan, Kulusic (Alperen Babacan dk. 34), Erdi Dikmen, Diousse, Ali Kaan Güneren, Paintsill, Şahverdi Çetin, Lobjanidze, Badji


Yedekler: Kaan Çinkaya, Pinto, Orkan Çınar, Geraldo, Lukasik, Embiya Ayyıldız


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Juanfran, Berkan İsmail Kutlu, Davidson, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca, Bareiro


Yedekler: Marafona, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Siopis, Muhammed Arda Uzun, Kerem Hayta, Yusuf Özdemir


Teknik Direktör: Semih Tokatlı


Gol: Davidson (dk. 24) (Aytemiz Alanyaspor)

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