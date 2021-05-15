Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in son haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Efecan'ın ceza sahası dışına çevirdiği topa bekletmeden vuran Efkan kaleci Mert'i geçemedi.
69. dakikada ceza sahasına topla birlikte giren Davidson'un şutunu kaleci Mert güçlükle çeldi.
72. dakikada Juanfranın sert ortasına istediği gibi vuramayan Davidson kaleyi bulamadı.
84. dakikada Orkan'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Badji'nin şutu kaleci Serkan'da kaldı.
90. dakikada Davidson'un son çizgide çevirdiği topa gelişine vuran Berkan'ın şutu üst direkten geri geldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Atakan Çankaya, Pazdan, Kulusic (Alperen Babacan dk. 34), Erdi Dikmen (Embiya Ayyıldız dk. 72), Diousse, Ali Kaan Güneren, Paintsill (Orkan Çınar dk. 60), Şahverdi Çetin (Lukasik dk. 60), Lobjanidze (Geraldo dk. 46), Badji
Yedekler: Kaan Çinkaya, Pinto
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Juanfran, Berkan İsmail Kutlu, Davidson (Yusuf Özdemir dk. 90 ?), Efkan Bekiroğlu (Ceyhun Gülselam dk. 77), Umut Güneş (Siopis dk. 90 ?), Efecan Karaca (Muhammed Arda Uzun dk. 60), Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 72)
Yedekler: Marafona, Kerem Hayta
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
Gol: Davidson (dk. 24) (Aytemiz Alanyaspor)
Sar Kartlar: Şahverdi Çetin, Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)