İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in son haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


66. dakikada Efecan'ın ceza sahası dışına çevirdiği topa bekletmeden vuran Efkan kaleci Mert'i geçemedi.


69. dakikada ceza sahasına topla birlikte giren Davidson'un şutunu kaleci Mert güçlükle çeldi.


72. dakikada Juanfranın sert ortasına istediği gibi vuramayan Davidson kaleyi bulamadı.


84. dakikada Orkan'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Badji'nin şutu kaleci Serkan'da kaldı.


90. dakikada Davidson'un son çizgide çevirdiği topa gelişine vuran Berkan'ın şutu üst direkten geri geldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin


MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Atakan Çankaya, Pazdan, Kulusic (Alperen Babacan dk. 34), Erdi Dikmen (Embiya Ayyıldız dk. 72), Diousse, Ali Kaan Güneren, Paintsill (Orkan Çınar dk. 60), Şahverdi Çetin (Lukasik dk. 60), Lobjanidze (Geraldo dk. 46), Badji


Yedekler: Kaan Çinkaya, Pinto


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Juanfran, Berkan İsmail Kutlu, Davidson (Yusuf Özdemir dk. 90 ?), Efkan Bekiroğlu (Ceyhun Gülselam dk. 77), Umut Güneş (Siopis dk. 90 ?), Efecan Karaca (Muhammed Arda Uzun dk. 60), Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 72)


Yedekler: Marafona, Kerem Hayta


Teknik Direktör: Semih Tokatlı


Gol: Davidson (dk. 24) (Aytemiz Alanyaspor)


Sar Kartlar: Şahverdi Çetin, Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.