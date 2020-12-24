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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Silva'nın yaptığı ortaya yükselen Mensah'ın kafa vuruşu kaleci Friedrich'te kaldı.


59. dakikada organize gelen MKE Ankaragücü'nde Lobjanidze ceza sahası içinden kaleye şut denedi. Bu şutta kaleci Ersin topu ceza sahasına çeldi. Dönen topta Lukasik kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


62. dakikada kazanılan serbest vuruşu sonucunda Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Vida eşitliği bozan golü kaydetti. 0-1


83. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Rosier'ın yaptığı ortaya yükselen Souza meşin yuvarlağı direğin dibinden auta gönderdi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara, Emre Malok


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Erdi Dikmen dk. 46), Sarlija, Atakan Çankaya, Pinto, Voca (Diousse dk. 78), Emre Güral (Şahverdi Çetin dk. 40), Lukasik, Endri Çekici (Paintsil dk. 67), Lobjanidze, Borven (Merikani dk. 67)


Yedekler: Korcan Çelikay, Orkan Çınar, Ender Aygören, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Atila Turan


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Silva, Vida, Nsakala (Rıdvan Yılmaz dk. 83 ?), Souza, Ghezzal (Mbida dk. 62), Hutchinson, Mensah (Dorukhan Toköz dk. 73), Larin (Güven Yalçın dk. 82 ?), Aboubakar


Yedekler: Emre Bilgin, Rubio, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Hüseyin Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Vida (dk. 61) (Beşiktaş JK)


Sarı Kart: Şahverdi Çetin (MKE Ankaragücü)

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