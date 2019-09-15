Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 3 (İlk yarı)

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 4.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını Malatya ekibi 3-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada Koulossa'nın sol kanattan ortasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
33. dakikada Ankaragücü ceza yayının yakınlarında topla buluşan, Koulossa'nın vuruşu ağlarla buluştu. 0-2
37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada, ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın vole vuruşu kaleci Farnolle'de kaldı.
43. dakikada ceza sahası dışından Marques'in sert şutunda şutuna kaleci Korcan'ın da müdahalesine rağmen top filelere gitti. 0-3
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan , Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Canteros, Aydın, İlhan, Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Cebrail Karayel, Mahmut Akan, Mehmet Sak, Oscar Scarione, Ricardo Faty, Alihan Kubalas, Hasan Kaya, Alper Önal, Zaur Sadaev
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Teenage Hadebe, Arturo Meza, Özer Özdemir, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller: Jahovic (dk. 26) Bifouma (dk. 33), Guilherme (dk. 43) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Ante Kulusic (Ankaragücü)