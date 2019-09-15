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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 4 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 4.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u etti. Mücadele, Malatya ekibinin 4-0 üstünlüğüyle tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


65. dakikada sol kanattan Mehmet Sak'ın ortasında Yeni Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.


69. dakikada sol kanattan Ankaragücü kalesine yaklaşan Bifouma'nın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.


75. dakikada ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan


Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Moke (Cebrail Karayel dk. 89 ?), Sedat (Ricardo Faty dk. 64), Canteros, Aydın (Mehmet Sak dk. 60), İlhan, Orgill


Yedekler: Furkan Bekleviç, Mahmut Akan, Oscar Scarione, Alihan Kubalas, Hasan Kaya, Alper Önal, Zaur Sadaev


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli (Murat Yıldırım dk. 73), Guilherme (Özer Özdemir dk. 88 ?), Donald, Bifouma (Rahman Buğra Çağıran dk. 80 ?), Jahovic


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Teenage Hadebe, Arturo Meza,


Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın


Goller: Jahovic (dk. 26), Bifouma (dk. 33), Guilherme (dk. 43), Donald (dk. 82) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı kart: Kitsiou (dk. 75) (Ankaragücü)


Sarı kartlar: Ante Kulusic, Stelio Kitsio, Tiago Pinto (Ankaragücü), Mitchell Donald, Afriyie Acquah, Ghaylen Chaaleli (Yeni Malatyaspor)

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