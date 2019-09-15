Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 4 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 4.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u etti. Mücadele, Malatya ekibinin 4-0 üstünlüğüyle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
65. dakikada sol kanattan Mehmet Sak'ın ortasında Yeni Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
69. dakikada sol kanattan Ankaragücü kalesine yaklaşan Bifouma'nın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
75. dakikada ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Moke (Cebrail Karayel dk. 89 ?), Sedat (Ricardo Faty dk. 64), Canteros, Aydın (Mehmet Sak dk. 60), İlhan, Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Mahmut Akan, Oscar Scarione, Alihan Kubalas, Hasan Kaya, Alper Önal, Zaur Sadaev
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli (Murat Yıldırım dk. 73), Guilherme (Özer Özdemir dk. 88 ?), Donald, Bifouma (Rahman Buğra Çağıran dk. 80 ?), Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Teenage Hadebe, Arturo Meza,
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller: Jahovic (dk. 26), Bifouma (dk. 33), Guilherme (dk. 43), Donald (dk. 82) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Kitsiou (dk. 75) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Ante Kulusic, Stelio Kitsio, Tiago Pinto (Ankaragücü), Mitchell Donald, Afriyie Acquah, Ghaylen Chaaleli (Yeni Malatyaspor)