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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Denizlispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Faty'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.


22. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1


35. dakikada Kitsiou'nun yerden ön direğe yaptığı ortada Orgill yakın mesafeden topu auta attı.


39. dakikada Canteros'un ortasına ceza sahası içerisinde Faty'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.


45+1. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-2



Stat: Eryaman


Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Canteros, İlhan Parlak, Orgill


Yedekler: Furkan Bekleviç, Mehmet Sak, Scarione, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Moke, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Alper Önal, Zaur Sadaev


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow ?, Rodallega


Yedekler:, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Sapunaru, Burak Çalık, Emre Sağlık


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Mustafa Yumlu (dk. 22), Rodallega (dk. 45+1) (Denizlispor)


Kırmızı kart: Barrow (dk. 10) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Alihan Kubalas, Orgill (MKE Ankaragücü)

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