Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33.
hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. İlk yarı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda kaleye yönelen topu savunma uzaklaştırdı.
26. dakikada Rivas'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ferhat'tan geri döndü. Dönen topla buluşan Faty'nin şutu ise kalecide kaldı.
31. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içerisine yerden ortasında müsait pozisyonda Bünyamin Balcı topu auta gönderdi.
33. dakikada Antalyaspor savunmasının arkasına gönderilen topu önünde bulan Rivas'ın vuruşunu kaleci Ferhat Kaplan kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Scarione, Michalak, Rivas
Yedekler: Korcan Çelikay, Sedat Ağçay, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Ender Aygören, Cebrail Karayel, İlhan Parlak, Stanojevic, Fatih Tultak, Atilla Turan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton, Jahovic
Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Blanco, Mevlüt Han Ekelik, Ribeiro, Grando, Mustafa Acar, Ndinga, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sarı kart: Pinto (MKE Ankaragücü)