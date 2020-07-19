Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Pinto'nun kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan topu kurtardı.
63. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich topu son anda kornere çeldi.
68. dakikada Pinto'nun kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Ferhat Kaplan kornere tokatladı.
69. dakikada Amilto'nun yerden ortasında Fredy'nin şutunu kaleci Friedrich kurtardı.
70. dakikada Pinto'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Rivas'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
90+2. dakikada Fredry'nin ara pasında topla buluşan Jahovic kaleci Friedrich'in sağından topu filelerle buluşturdu. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik (Sedat Ağçay dk. 86 ?), Lobjanidze (Atilla Turan dk. 86), Scarione (İlhan Parlak dk. 66), Michalak (Orkan Çınar dk. 76), Rivas
Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Stanojevic, Fatih Tultak
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak (Chico dk. 68), Ufuk Akyol (Fredy dk. 61), Yekta Kurtuluş (Leschuk dk. 90 ?), Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton, Jahovic
Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Mevlüt Han Ekelik, Grando, Mustafa Acar, Ndinga, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Jahovic (dk. 90+2) (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Yekta Kurtuluş (dk. 90) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Pinto, Pazdan, Kulusic, Faty (MKE Ankaragücü), Jahovic (Antalyaspor)