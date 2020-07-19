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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Pinto'nun kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan topu kurtardı.


63. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich topu son anda kornere çeldi.


68. dakikada Pinto'nun kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Ferhat Kaplan kornere tokatladı.


69. dakikada Amilto'nun yerden ortasında Fredy'nin şutunu kaleci Friedrich kurtardı.


70. dakikada Pinto'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Rivas'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.


90+2. dakikada Fredry'nin ara pasında topla buluşan Jahovic kaleci Friedrich'in sağından topu filelerle buluşturdu. 0-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik (Sedat Ağçay dk. 86 ?), Lobjanidze (Atilla Turan dk. 86), Scarione (İlhan Parlak dk. 66), Michalak (Orkan Çınar dk. 76), Rivas


Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Stanojevic, Fatih Tultak


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak (Chico dk. 68), Ufuk Akyol (Fredy dk. 61), Yekta Kurtuluş (Leschuk dk. 90 ?), Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton, Jahovic


Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Mevlüt Han Ekelik, Grando, Mustafa Acar, Ndinga, Mustafa Erdilman


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gol: Jahovic (dk. 90+2) (Antalyaspor)


Kırmızı Kart: Yekta Kurtuluş (dk. 90) (Antalyaspor)


Sarı Kartlar: Pinto, Pazdan, Kulusic, Faty (MKE Ankaragücü), Jahovic (Antalyaspor)

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