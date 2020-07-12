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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 32.

hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada Scarione'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşu auta gitti.


35. dakikada Belhanda'nın pasında ceza yayı dışından Taylan Antalya'nın şutu üstten dışarı çıktı.


37. dakikada Lobjanidze'nin pasında ceza sahası sa çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutunda kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı çeldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Atilla Karaoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çavuş


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Scarione, Michalak, Lobzhanidze, Orgill


Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Atilla Turan, Sedat Ağçay, Orkan Çınar, Ender Aygören, İlhan Parlak, Rivas


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Galatasaray: Okan Koçuk, Linnes, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Belhanda, Taylan Antalyalı, Seri, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük


Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Mariano, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Sekidika


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kartlar: Belhanda, Marcao (Galatasaray), Pazdan (Ankaragücü)

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