Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Gaziantep FK savunmasında yaşanan anlaşmazlıkta topla rakip ceza sahası içinde buluşan Atila Turan'ın şutu az farkla soldan dışarıya çıktı.

13. dakikada rakip ceza sahasının ilk metrelerinde sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahası içine kadar sokuldu. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Alper'in şutu üstten dışarıya çıktı.

19. dakikada rakip ceza sahası önünden süzülen topa yükselen Atila Turan, topu kafayla takım arkadaşı Embiya'nın önüne bıraktı. Topla buluşan Embiya'nın şutu az farkla dışarıya çıktı.

45+3. dakikada topla buluşan Alper Potuk'un rakip ceza sahası önünden .çektiği etkili sert şut az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Lukasik, Pinto, Alper Potuk, Endri Çekici, Embiya Ayyıldız

Yedekler: Friedrich, Pazdan, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Diousse, Ali Kaan Güneren, Şahverdi Çetin, Alperen Babacan, Voca, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Alin Toşca, Mirallas, Vetrih (Osama Rashid dk. 24), Maxim, Güray Vural, Muhammet Demir, Dicko

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kenan Özer, Jefferson, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Kozulj, Mirza Cihan, Alexandre, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Ricardo Silva Pinto

Sarı kart: İbrahim Akdağ (Ankaragücü)