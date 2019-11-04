Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK.: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. İlk yarı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Tiago Pinto'nun ortasında Dever Orgill kafa ile vurdu. Top üstten auta gitti.
30. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltıyı kullanan Patrick Twumasi, kaleci Korcan Çelikay'ın müdahalesine rağmen topu filelerle buluşturdu. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Wilfred Moke, Ricardo Faty, İlhan parlak, Hector Canteros, Aydın Karabulut, Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Cebrail Karayel, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Zaur Sadaev, Hasan Kaya, Alper Önal
Teknik Direktör: Hayrettin Aksoy
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Jean-Armel Kana-Biyik, Junior Morais, Alin Tosca, Pawel Olkowski, Raman Chibash, Souleymane Diarra, Jefferson Nogueira, Güray Vural, Papy Djilobodji, Patrick Twumasi
Yedekler: Yuri Lodygin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Furkan Soyalp, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Bartlomiej Pawlowski
Teknik Direktör: Mariusi Ninel Sumudica
Gol: Patrick Twumasi (dk. 30 pen.) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü), Papy Djilobodji (Gaziantep FK)