Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 38.
Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Ankaragücü defansının arkasına atılan uzun topla buluşan Maxim'in kaleci Korcan'la karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top sol taraftan auta çıktı.
67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou'nun şutu az farkla dışarıya çıktı.
70. dakikada Emre Güral'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alper'in şutu kaleyi paralel geçerek auta gitti.
77. dakikada Kitsiou ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top az farkla yandan dışarı çıktı.
84. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Korcan'ın hatasında sol tarafta topla buluşan Kenan'ın pasında Alexandre topu ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Diousse dk. 63), Lukasik (Orkan Çınar dk. 88 ?), Pinto, Alper Potuk, Endri Çekici (Şahverdi Çetin dk. 88 ?), Embiya Ayyıldız (Emre Güral dk. 56)
Yedekler: Friedrich, Pazdan, Erdi Dikmen, Ali Kaan Güneren, Alperen Babacan, Voca
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Alin Toşca, Mirallas (Jefferson dk. 65,), Vetrih (Osama Rashid dk. 24), Maxim (Alexandre dk. 46), Güray Vural, Muhammet Demir (Kenan Özer dk. 65), Dicko (Furkan Soyalp dk. 87 ?)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Kozulj, Mirza Cihan
Teknik Direktör: Ricardo Pinto
Gol: Alexandre (dk. 84) (Gaziantep FK.)
Sarı kartlar: İbrahim Akdağ (Ankaragücü), Olkowski, Osama Rashid, Alexandre, Djilobodji (Gaziantep FK)