Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.
Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Sesegnon'un şutu Ankaragücü savunmasına çarparak diğerin üstünden az farkla dışarı çıktı.
9. dakikada Ceza sahasında topla buluşan Orgill'in şutu yandan auta çıktı.
30. dakikada MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, hakem Ümit Öztürk'e tepkisi sonrasında kırmızı kart ile tribüne gönderildi.
32. dakikada Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay topu güçlükle auta çeldi.
34. dakikada Polomat ortasında buluşan Giovanni Sio'nun kafa vuruşu ile gönderdiği topu MKE Ankaragücü futbolcusu Pazdan çizgiden çıkarttı.
44. dakikada Giovanni Sio'nun pasında ceza sahasında buluşan Ayite'nin vuruşunu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay kornere çeldi.
45. dakikada cezasahasında topla buluşan Giovanni Sio müsait pozisyonda topu auta gönderdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Wilfried Moke, Sedat Ağçay, Ricardo Faty, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Zaur Sadaev, Mahmut Akan, Ahmet Can Arık, Aydın Karabulut, Oscar Scarione, Berke Gürbüz
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavio Ramos, Pierre Polomat, Fabricio Baiano, Berat Ayberk Özdemir, Daniel Candeias, Sessegnon, Floyd Ayite, Giovanni Sio
Yedekler: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Bogdan Stancu, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Jens, Erdem Özgenç
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Sarı Kart: Zargo Toure (Gençlerbirliği)