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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - İ.M. Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 2.

hafta müsabakasında MKE Ankaragücü evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Mehmet Sak'ın duvar pası ile sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aydın Karabulut kaleci ile karşı karşıya kaldı. Karabulut'un yerden şutunu Lung başarılı bir şekilde bloke etti.


5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Dever Orgill son çizgiye inerek ceza sahasına hareketlendi. Rakiplerini oyundan düşüren tecrübeli oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından dönerek vuruşunu yaptı. Toğ kalenin üzerinden auta çıktı.


15. dakikada sağ kanattan hareketlenen Miguel Lopes son çizgiye inmeden ceza sahası içine etkili bir orta yaptı. Penaltı noktası üzerindeki Bernard Mensah'a bekletmeden yerden vuruşunu yaptı fakat MKE Ankaragücü savunması topu çizgiden çıkardı.


17. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, savunmada çıkarken yaptığı hatalı pas sonucu top taca çıktı. MKE Ankaragücü tacı hızlı kullanarak Kayserispor kalesinde tehlike oluşturdu. Taç atışında ceza sahasında topla buluşan Orgill rakiplerinden topu koruduktan sonra pasını Canteros'a verdi. Canteros'un çektiği şut auta çıktı.


20. dakikada MKE Ankaragücü, Kayserispor'un yarı sahasının sağ kanadından bir duran top kullandı. Ceza sahasında güzel bir kontrol yapan Moke topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Stat: Eryaman


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Moke, Sedat Akçay, Aydın Karabulut, Canteros, İlhan Parlak, Orgill


Yedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Hasan Kaya, Oğuzhan Orhan, Sadaev


Sportif Direktör: Adnan Erkan


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Lopes, Atila Turan, Ziya Alkurt, Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Umut Bulut


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Bilal Başacıkoğlu, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Aksel Aktaş, Mert Kula, Yasir Subaşı, Uzodimma


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Sarı Kartlar: Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü), Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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