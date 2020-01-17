Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Tiago Pinto'nun ara pasında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda top üstten auta gitti.
16. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Thuram topa dokunamadı.
17. dakikada Milosevic'in yerden şutunda top kale direğinin dibinden auta gitti.
30. dakikada İlhan Parlak'ın ortasında Ricardo Faty'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.
42. dakikada Alper Uludağ'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top az farkla auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Ricardo Faty, Wilfred Moke, Sedat Ağçay, Stelios Kitsiou, İlhan Parlak, Oscar Scarione
Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Alihan Kubalas, Kaan Uykur, Mahmut Akan, Ender Aygören, Alper Önal, Hasan Kaya, Hector Canteros, Zaur Sadaev, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Dacı, Thuram
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Jevtovic, Bajic, Uğur Demirok, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Zuta, Ali Karakaya
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı Kart: Milosevic (Konyaspor)