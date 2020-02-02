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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sol kanattan Hadadi'nın ortasında ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


14. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında arka direkte Thiam'ın kafa vuruşunu kaleci Korcan çeldi. Dönen topu İlhan ağlara gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı.


28. dakikada Orgill'in ortasında ceza sahası içinde Lobjanidze'nin şutunda top direkten döndü.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak


MKE Ankaragücü: Korcan Çeliker, Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Lukasik, Lobjanidze, Oscar Scarione, Rodrigues, Orgill


Yedekler: Schuck, Mahmut Akan, Faty, Orkan Çınar, Ender Aygören, Michalak, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Fatih Tultak, Atila Turan


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, İlhan, Quaresma, Ndongla, Thiam


Yedekler: Ramazan Köse, Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Çağtay Kurukalıp, Jorge Filipe Fernandes, Sarlija, Ahmet Hakan Demirli, Anıl Koç


Teknik Direktör: İsmail Karaman


Gol: Thiam (dk. 7) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Tarkan, Ndongla (Kasımpaşa)

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