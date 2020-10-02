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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig 4.

hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İlk yarı 1-0 Kayserispor üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Pinto'nun sol kanattan uzak direğe ortasında topa yükselen Adzic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.


18. dakikada Adzic'in pasında topla buluşan Borven'in vuruşunda Kayserispor kalecisi Lung topu son anda kornere çeldi.


21. dakikada Yasir Subaşı'nın ortasında arka direkte topla buluşan Kvrzic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.


23. dakikada Ankaragücü futbolcusu Lukasik'in hatalı pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecinin solundan auta gitti.


42. dakikada Kanga'nın yerden ortasında savunmadan seken topu önünde bulan İlhan Parlak düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 0-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Bilal Gölen


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Diusse, Lukasik, Paintsil, Alper Potuk, Adzic, Borven


Yedekler: Korcan Çelikay, Kulusic, Voca, Cebrail Karayel, Atila Turan, Lobjanidze, Orkan Çınar, Emre Güral, Şahverdi Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak, Kanga


Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Doğan Alemdar, Adem Doğan, Ackah, Muğdat Çelik, Lennon, Nurettin Korkmaz


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Gol: İlhan Parlak (dk. 42) (Kayserispor)

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