Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig 4.
hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İlk yarı 1-0 Kayserispor üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Pinto'nun sol kanattan uzak direğe ortasında topa yükselen Adzic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
18. dakikada Adzic'in pasında topla buluşan Borven'in vuruşunda Kayserispor kalecisi Lung topu son anda kornere çeldi.
21. dakikada Yasir Subaşı'nın ortasında arka direkte topla buluşan Kvrzic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
23. dakikada Ankaragücü futbolcusu Lukasik'in hatalı pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecinin solundan auta gitti.
42. dakikada Kanga'nın yerden ortasında savunmadan seken topu önünde bulan İlhan Parlak düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Bilal Gölen
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Diusse, Lukasik, Paintsil, Alper Potuk, Adzic, Borven
Yedekler: Korcan Çelikay, Kulusic, Voca, Cebrail Karayel, Atila Turan, Lobjanidze, Orkan Çınar, Emre Güral, Şahverdi Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak, Kanga
Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Doğan Alemdar, Adem Doğan, Ackah, Muğdat Çelik, Lennon, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Gol: İlhan Parlak (dk. 42) (Kayserispor)