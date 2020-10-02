Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın kullandığı kornerde topa yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşu sonrasında top yandan auta gitti.

66. dakikada ceza sahsına çalımlarla giren Lobjanidze'nin vuruşunda top kaleci Lung'dan döndü. Topu önünde bulan Lobjanidze'nin ikinci şutunda top direkten kornere çıktı.

68. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşan Ktisiou ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Lung iki hamlede topa sahip oldu.

72. dakikada Pinto soldan ceza sahasına girerek topu arka direkte kale sahasının önündeki Borven'e çıkardı. Borven, bomboş pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek X, Alpaslan Dedeş X, Bilal Gölen X

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Diusse, Lukasik (Voca dk. 46), Paintsil (Orkan Çınar dk. 87 ?), Alper Potuk (Emre Güral dk. 78), Adzic (Lobjanidze dk. 65), Borven

Yedekler: Korcan Çelikay, Kulusic, Cebrail Karayel, Atila Turan, Şahverdi Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Muğdat Çelik dk. 79), Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak (Ackah dk. 74), Kanga

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Doğan Alemdar, Adem Doğan, Lennon, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: İlhan Parlak (dk. 42) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Alper Potuk (MKE Ankaragücü), Yasir Subaşı, Muğdat Çelik (Kayserispor)