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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.


16. dakikada Uğur'un pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunda kaleci Friedrich'i geçen top auta çıktı.


18. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mert Hakan, ceza sahasına gönderdi. Ondole'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.


24. dakikada Marcelo'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.


40. dakikada Lukasik'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.




Stat: Eryaman


Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail Karayel, Lukasik, Stanojevic, Saba, Rodrigues, Michalak (Faty dk. 41), Orgill


Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay, Orkan Çınar, İlhan Parlak, Rivas


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Sivasspor: Samassa, Goiano, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Yatabare


Yedekler: Muhammet Caner Tuncer, Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Ziya Erdal, Papp, Claudemir, Cofie, Derlek, Yasin Öztekin, Kone


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 36) (MKE Ankaragücü)

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