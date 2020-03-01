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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Hakan'ın kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.


57. dakikada Lobjanidze'nin savunmanın arasından çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.


69. dakikada kullanılan köşe vuruşundan gelen topta Hakan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Friedrich'den döndü. Hakan bu sefer ayağı ile tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu. 0-1


72. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan topa vurmadan Kulusic'in müdahalesinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


74. dakikada penaltı için topun başına geçen Mert Hakan'ın vuruşunda kaleci Friedrich topu çeldi. Dönen topu Mert Hakan ağlara gönderdi. 0-2


90. dakikada Orkan'ın pasıyla ceza sahasına gire İlhan'ın vuruşunda top kaleci Samassa'ya çarpan top kornere çıktı.


90+1. dakikada Fernando'nun pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3



Stat: Eryaman


Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral


MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail Karayel, Lukasik, Stanojevic, Saba (Orkan Çınar dk. 76), Rodrigues (İlhan Parlak dk. 84 ?), Michalak (Faty dk. 41), Orgill


Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay, Rivas


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Sivasspor: Samassa, Goiano, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Ziya Erdal dk. 80 ?), Fatih Aksoy (Claudemir dk. 62), Hakan Arslan, Emre Kılınç (Yasin Öztekin dk. 62), Mert Hakan Yandaş, Fernando, Yatabare


Yedekler: Muhammet Caner Tuncer, Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Papp, Cofie, Derlek, Kone


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Hakan Arslan (dk. 69), Mert Hakan Yandaş (dk. 74), Yatabare (dk. 90) (Sivasspor)


Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 36) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Emre Kılınç, Uğur Çiftçi (Sivasspor)

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