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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada orta sahada topu alan Alexander Sörloth, kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1


18. dakikada Hector Canteros'un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta direkten dönen top Erce Kardeşler'e çarparak kornere gitti.


23. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya yükselen John Obi Mikel'in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.


28. dakikada ceza sahasında topla buluşan Alexander Sörloth'un vuruşunda kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.


45+1. dakikada Faty, Hosseini'ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Yalçın Ayhan, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Ricardo Faty, İhan Parlak, Hector Canteros, Aydın Karabulut (Cebrail Karayel dk. 25), Dever Orgill


Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Wilfred Moke, Ahmet Can Arık, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Alper Önal


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, John Obi Mikel, Yusuf Sarı, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth


Yedekler: Arda Karabulut, Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Ahmet Canbaz, Cafer Tosun, Doğan Edoğan, Koray Kılınç, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sarı Kartlar: İlhan Parlak, Hector Canteros (MKE Ankaragücü), Yusuf Sarı (Trabzonspor)


Kırmızı Kart: Ricardo Faty (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)


Gol: Alexander Sörloth (dk. 6) (Trabzonspor)

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