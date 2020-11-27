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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin şutu uzak direğin yanından dışarı çıktı.


42. dakikada Abdülkadir Ömür'ün orta sahadan uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ekuban'ın şutu auta gitti.


44. dakikada ceza sahası yayı dışında topla buluşan Borven, topu gerideki arkadaşı Alper Potuk'a bıraktı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.


45. dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Baker, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok


MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Orkan Çınar, Lobjanidze, Alper Potuk, Borven, Voca, Sarlija, Kitsiou


Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Luka Adzic, Merikani, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Paintsil, Lukasik, Emre Güral, Atila Turan


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Xavier, Baker, Abdülkadir Ömür, Hugo, Ekuban, Ie, Pereira, Abdülkadir Parmak, Afobe, Nwakaeme


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Diabate, Safa Kınalı, Semedo, Kamil Ahmet Çörekçi, Medeiros, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Baker (dk. 45) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Sarlija, Kitsiou (MKE Ankaragücü)

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