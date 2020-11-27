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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, bordo-mavili takıma 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Pinto'nun gönderdiği pasla ceza sahası yayı önünde buluşan Voca'nın şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.


63. dakikada ceza sahası önünde yapılan paslaşmalar sonunda Pinto topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top farkla dışarı çıktı.


69. dakikada Baker'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Afobe'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.


87. dakikada ceza sahası önündeki karambolde Paintsil topu ceza sahası dışında boşta olan arkadaşı Pinto'ya çıkardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleye bulmadı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok


MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Orkan Çınar (Adzic dk. 74), Lobjanidze (Paintsil dk. 69), Alper Potuk (Emre Güral dk. 69), Borven (Merikani dk. 59), Voca (Şahverdi Çetin dk. 74), Sarlija, Kitsiou


Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Cebrail Karayel, Lukasik, Atila Turan


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Xavier, Baker, Abdülkadir Ömür (Medeiros dk. 88 ?), Hugo, Ekuban (Bilal Başacıkoğlu dk. 84 ?), Ie, Pereira, Abdülkadir Parmak, Afobe (Semedo dk. 73), Nwakaeme


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Diabate, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı


Gol: Baker (dk. 45) (Trabzonspor)


Kırmızı Kart: Pereira (dk. 90) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Sarlija, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Pereira, Uğurcan Çakır, Semedo (Trabzonspor)

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