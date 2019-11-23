Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı, vuruşunda kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. 0-2
55. dakikada Hector Canteros'un ortasına Alihan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
56. dakikada ceza sahasına yerden gelen ortada topla buluşan Anthony Nwakaeme topu filelerle buluşturdu. 0-3
72. dakikada Orgill'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Wilfred Moke'nin vuruşununda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.
75. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın vuruşunu kaleci Korcan Çelikay kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Yalçın Ayhan (Alihan Kubalas dk. 46), Michal Pazdan, Tiago Pinto, Sedat Ağçay (Wilfred Moke dk. 64), Ricardo Faty, lhan Parlak, Hector Canteros, Aydın Karabulut ? (Cebrail Karayel dk. 25), Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Can Arık, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Alper Önal
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini (Cafer Tosun dk. 80 ?), Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, John Obi Mikel, Yusuf Sarı, Jose Sosa (Doğan Erdoğan dk. 64), Anthony Nwakaeme (Fıratcan Üzüm dk. 73), Alexander Sörloth
Yedekler: Arda Karabulut, Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Ahmet Canbaz,, Koray Kılınç, Donis Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Alexander Sörloth (dk. 6), Yusuf Sarı (dk. 48), Anthony Nwakaeme (dk. 56) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Ricardo Faty (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: İlhan Parlak, Hector Canteros, Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Yusuf Sarı, Gaston Campi (Trabzonspor)