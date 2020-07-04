Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 30.
Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
64. dakikada N'sakala'nın ortasına iyi yükselen Cisse kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-1
66. dakikada N'sakala'nın yerden ortasında ceza sahası içinde Onur Bulut'un sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
75. dakikada Atilla Turan'ın ceza sahasına ortasında topa yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.
77. dakikada Rivas'ın, Mustafa Pektemek'i ceza sahası içinde düşürmesi sonucu Alanyaspor penaltı kazandı.
78. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
82. dakikada Pinto'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rivas topu ağlarla buluşturdu. 1-3
90. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Mustafa Pektemek'in yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes, maçın skorunu belirleyen golü attı. 1-4
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty (İlhan Parlak dk. 71), Lukasik, Pinto, Saba (Aydın Karabulut dk. 71), Michalak (Rivas Dk. 58), Dever Orgill
Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Stanojevic
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Welinton, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Mustafa Pektemek dk. 58), Efecan Karaca (Emircan Altıntaş dk. 84 ?), Bakasetas (Siopis dk. 84 ?), Onur Bulut (Fernandes dk. 67), Cisse (Umut Güneş dk. 85 ?)
Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Musa Çağıran, Lokman Gör
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Cisse (dk. 64), Onur Bulut (dk. 66), Bakasetas (dk. 78 pen.), Fernandes (dk. 90) (Alanyaspor), Rivas (dk. 82 ) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Welinton, Emircan Altıntaş (Alanyaspor), Kitsiou, Rivas (MKE Ankaragücü)