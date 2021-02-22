Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 26.
Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
3. dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanatta topla buluşan Samudio ceza sahasına sert bir orta yaptı. Gelen ortaya kafa vuruşunu yapan Donsah takımını 1-0 öne geçirdi.
26. dakikada Çaykur Rizespor'un defanstan çıkarken kaptırdığı topla buluşan Lukasic bekletmeden Paintsill'le oynadı. Paintsill'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
45. dakika'da İbrahim Akdağ'ın ortasında kafalardan seken top Börven'in önünde kaldı. Sert ve düzgün bir şut çıkaran Börven durumu 1-1'e getirdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Erdi Dikmen, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Voca, Saba, Lukasic, Paintsill, Borven
Yedekler: Friedrich, Şahverdi Çetin, Diousse, Çekici, Emre Güral, Geraldo, Pinto, Alper Potuk, Orkan Çınar, Embiya Ayyıldız
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Emir Dilaver, Meriah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Donsah (Doğan Erdoğan dk. 19), Onur Bulut, Dokovic, Abdullah Durak, Samudio, Skoda
Yedekler: Zafer Görgen, Talbi, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Moroziuk, Soderlun, Michalak, Sabo, Melnjak
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Donsah (dk. 3)(Çaykur Rizespor), Börven (dk. 45)(MKE Ankaragücü)