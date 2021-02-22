Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.
Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Çekiçi'nin kullandığı kornerde yükselen Kulusic'in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
81. dakikada Geraldo'nun falsolu ortası direğin yanından auta çıktı.
88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Michalak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Erdi Dikmen, Atila Turan (Pinto dk. 46), İbrahim Akdağ (Çekici dk. 46), Voca, Lobanidze (Geraldo dk. 73), Lukasic, Paintsill, Borven
Yedekler: Friedrich, Şahverdi Çetin, Diousse, , Emre Güral, Alper Potuk, Orkan Çınar, Embiya Ayyıldız
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Emir Dilaver, Meriah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Donsah (Doğan Erdoğan dk. 19), Onur Bulut, Dokovic (Sabo dk. 83 ?), Abdullah Durak (Yasin Pehlivan dk. 68), Samudio (Michalak dk. 68), Skoda (Soderlun dk. 68)
Yedekler: Zafer Görgen, Talbi, Tunay Torun, Moroziuk, Melnjak
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Börven (dk.45)(MKE Ankaragücü), Donsah (dk. 3)(Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Kulusic, Pinto (MKE Ankaragücü) Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)