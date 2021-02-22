İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Çekiçi'nin kullandığı kornerde yükselen Kulusic'in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.


81. dakikada Geraldo'nun falsolu ortası direğin yanından auta çıktı.


88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Michalak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Deniz Caner Özaral


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Erdi Dikmen, Atila Turan (Pinto dk. 46), İbrahim Akdağ (Çekici dk. 46), Voca, Lobanidze (Geraldo dk. 73), Lukasic, Paintsill, Borven


Yedekler: Friedrich, Şahverdi Çetin, Diousse, , Emre Güral, Alper Potuk, Orkan Çınar, Embiya Ayyıldız


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Emir Dilaver, Meriah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Donsah (Doğan Erdoğan dk. 19), Onur Bulut, Dokovic (Sabo dk. 83 ?), Abdullah Durak (Yasin Pehlivan dk. 68), Samudio (Michalak dk. 68), Skoda (Soderlun dk. 68)


Yedekler: Zafer Görgen, Talbi, Tunay Torun, Moroziuk, Melnjak


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Börven (dk.45)(MKE Ankaragücü), Donsah (dk. 3)(Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Kulusic, Pinto (MKE Ankaragücü) Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.