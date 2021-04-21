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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


45. dakikada ceza sahası içerisinde giren Paintsil'in vuruşunda top az farkla auta gitti.


63. dakikada Denizlispor kalecisi Abdulkadir Sünger'in uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Alper Potuk'un vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.


84. dakikada Şahverdi Çetin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Abdulakdir Sünger son anda kornere çeldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Embiya Ayyıldız dk. 90+1 ?), İbrahim Akdağ, Çekici (Şahverdi Çetin dk. 79), Geraldo (Saba dk. 64), Alper Potuk, Emre Güral (Orkan Çınar dk. 64), Paintsil


Yedekler: Fredirch, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca, Assane


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Y.Denizlispor: Abdulakdir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç (Mohamed dk. 88 ?), Diskerud (Özgür Çek dk. 88 ?), Murawski, Sagal (Ali Yavuz Kol dk. 90+1 ?), Mesanovic (Hasan Ayaroğlu dk. 79), Tusha (Kubilay Aktaş dk. 46), Rodallega


Yedekler: Alperen Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Dossevi, Görkem Can


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Goller: Rodallega (dk. 7) (Denizlispor), Kitsiou (dk. 35) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Fabiano, Hasan Ayaroğlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Sarlija (MKE Ankaragücü)

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