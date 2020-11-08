Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
5. dakikada Ankaragücü'nde sağ kanatta Borven'in ceza sahasına açtığı ortaya hareketlenen Adzic'in vuruşu savunmaya çarparak az farkla dışarı çıktı.
15. dakikada Fatih Karagümrük'te Biglia orta sahadan alıp taşıdığı topu ceza sahası içindeki Ndiaye'ye verdi. Ndiaye'nin pasında son anda Sobiech topa ayak koydu ve takımını öne geçirdi. 0-1
22. dakikada Karagümrük'te sol kanatta topla buluşun Aatif süratli şekilde ceza sahası içine girerek şutunu çekti ancak kaleci Friedrich gole engel oldu.
25. dakikada Zukanovic'in ceza sahası içinde Sarlija'ya yaptığı faul sonucunda hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında Borven topu filelere göndererek skoru eşitledi. 1-1
35. dakikada Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmak istediği top Ndiaye'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Roco kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi. 1-2
39. dakikada orta sahada topla buluşan Sabo ceza sahası önüne kadar gelerek şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Borven, ceza sahası içi sağ çaprazından direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.
43. dakikada Ankaragücü ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Ndiaye'nin vuruşunda top savunmaya da çarparak direğin dibinden kornere gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara
MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Erdi, Pazdan, Atilla Turan, Diousse, Atakan Çankaya, Lobhanidze, Adzic, Bolingi, Borven
Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Lukasik, Şahverdi Çetin, Voca, Berke Gürbüz, Orkan Çınar, Emre Güral, Mücahit Can Akçay, Furkan Bekleviç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ndiaye, Aatif, Sobiech
Yedekler: Aykut Özer, Alpaslan Erdem, Koray Altınay, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Jimmy Durmaz
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Sobiech (dk. 15), Roco (dk. 35) (Fatih Karagümrük), Borven (dk. 25 pen.) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Zukanovic, Ndao (Fatih Karagümrük)