Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Fenerbahçe'de Jailson'un ortasında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Max Kruse, topu iyi bir şekilde kontrol ederek kaleye şutunu gönderdi. MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich, kapattığı köşeden gelen şutu güçlükle çeldi.

11. dakikada Saba, kendi yarı sahasından aldığı topta etkili çalımlarla Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Saba, açtığı ortada topu Rodrigues'le buluşturdu. Rodrigues'in kafa vuruşu Altay Bayındır'ın kucağında kaldı.

13. dakikada MKE Ankaragücü atağında sol kanada atılan etkili ara pasında Michalak topla buluştu. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın kalesini terk etmesinden faydalanan Michalak, boş kaleye doğru topa vuruş yaptı. Topa son olarak Saba dokundu ve MKE Ankaragücü maçta öne geçti. 1-0

18. dakikada Fenerbahçe sol kanattan etkili bir atak geliştirdi. Tolga Ciğerci'nin ceza sahası yayı üzerine doğru açtığı ortada topla buluşan Ozan Tufan, yakın mesafeden yaptığı vuruşta MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'e takıldı. Sonrasında topu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

24. dakikada savunmadan ayrılan Jailson'un MKE Ankaragücü yarı sahasında kaptırdığı top sonucu Ankaragücü kontra atak buldu. Savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Michalak, Fenerbahçe kalecisi Altay'la karşı karşıya kaldı. Michalak'ın çektiği şutta kaleci Altay, açıyı iyi kapadı ve topu kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Tiago Pinto, Michalak, Faty, Sedat Ağçay, Lukasik, Saba, Rodrigues

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Pazdan, İlhan Parlak, Rivas, Stanojevic, Fatih Tultak, Atilla Turan

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Vedat Muriqi

Yedekler: Harun Tekin, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belezoğlu, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Saba (dk. 13) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kart: Isla (Fenerbahçe)