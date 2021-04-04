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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fraport Tav Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport Tav Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un dışa çevirdiği topla buluşan Sam, Korcan'ın solundan topu auta gönderdi.


53. dakikada Börven'in sert ortasını penaltı noktasındaki Lobjanidze kontrol edemedi ve büyük bir fırsatı kaçırdı.


69. dakikada Çekiçi'nin serbest vuruşunda kaleci Boffin topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


83. dakikada Pinto'nun açtığı ortaya altı pasın önünde kafayla dokunan Börven takımını öne geçirdi. 1-0


88. dakikada Pinto'nun ara pasıyla topu önünde bulan Paintsil kaleci Boffin'i geçemedi.


90. dakikada Amilton'un pasında ceza yayı üzerinden topla buluşan Nuri Şahin'in şutu az farkla üstten auta gitti.



Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, İbrahim Akdağ, Çekiçi (Voca dk. 90+5 ?), Lobjanidze (Badji dk. 62), Alper Potuk, Geraldo (Paintsil dk. 46), Börven


Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Diousse, Ali Kaan Güneren, Sarlija, Emre Güral


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Fraport Tav Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı (Kudriashov dk. 72), Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Doğukan Sinik dk. 33), Nuri Şahin, Sam (Serdar Gürler dk. 81 ?), Amilton, Fredy (Ufuk Akyol dk. 81 ?), Podolski


Yedekler: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, İmeri, Mert Yılmaz, Fehmi Koç, Ali Eren İyican


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Börven (dk. 83) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Pazdan, Çekiçi (MKE Ankaragücü), Hakan Özmert, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Veysel Sarı (Fraport Tav Antalyaspor)

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