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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.


Müsabakanın ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sol kanattaki Onyekuru'nun pasında topla buluşan Gedson'un ceza sahası dışından çektiği sert ve düzgün şutu kaleci Korcan dışarıya çıkardı.


34. dakikada Ankaragücü kalecisi Ertaç'tan önce davranan Emre Kılınç ceza sahası önünde kaleciden kaptığı topta yaptığı vuruşu yan ağlarda kaldı.


44. dakikada Bartolomeu rakip ceza sahası sağ tarafından rakipleri bir bir geçerek içeriye kat etti. Bartolomeu'nun sert ve düzgün şutunu Kaleci Muslera kurtardı.


45. dakikada Ankaragücü, Galatasaraylı Arda Turan'ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi sonucunda penaltı kazandı.


45+2. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0



Stat: Eryaman Stadyumu


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay (Friedrich dk. 41 ?), Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi, Bartolomeu, Alper Poruk, Saba, Borven


Yedekler: Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Orkan Çınar, Diousse, Badji, Lukasik, Voca, Emre Güral


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Mostafa, Onyekuru


Yedekler: Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Babel, Falcao, Belhanda, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Luyindama, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: İbrahim Akdağ (dk. 45+2 pen.) (Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Atila Turan, Sarlija (Ankaragücü), Yedlin (Galatasaray)

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