Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32.
hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında topla buluşan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
57. dakikada Pinto'nun Adem Büyük'e ceza sahasının hemen dışından yaptığı faul sonrası kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın şutunda top yan kale direğinden oyun alanına geri döndü.
61. dakikada Emin Bayram'ın ceza sahası içerisinde Michalak'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada penaltı atışını kullanan Scarione'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
90. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahasının dışından vuruşunda top kaleyi bulmadı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çavuş
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Scarione (Sedat Ağçay dk. 81 ?), Michalak (Atilla Turan dk. 90+5 ?), Lobzhanidze (İlhan Parlak dk. 74), Orgill (Rivas dk. 90 ?)
Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Orkan Çınar, Ender Aygören
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Galatasaray: Okan Koçuk, Linnes, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Belhanda (Selçuk İnan dk. 77), Taylan Antalyalı (Mariano dk. 77), Seri (Ahmet Çalık dk. 89 ?), Emre Akbaba (Yunus Akgün dk. 89 ?), Ömer Bayram (Sekidika dk. 77), Adem Büyük
Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Scarione (dk. 62 (pen.) (Ankaragücü),
Sarı Kartlar: Belhanda, Marcao, Saracchi (Galatasaray), Pazdan, Kitsiou, Orgill, Mahmut Akan (Ankaragücü)